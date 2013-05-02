В деле изучения английского языка вам помогу также наши видеоуроки, которые дополняют материал, опубликованный на сайте, и позволяют более продуктивно его усвоить. В уроках в доступной, забавной, легко запоминаемой форме объясняются основные правила и секреты английского языка.
Наши уроки будут полезны как для тех, кто делает только первые шаги в изучении языка, так и для тех, кто уже имеет некоторые знания и совершенствует их, ведь они не похожи на обычные уроки английского языка. Мы не просто объясняем, мы задействуем ваши зрение, слух, выстраиваем ассоциативный ряд, что поможет вам лучше понять и запомнить объясняемый материал.
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Если у вас есть особые пожелания, на какую тему вам бы хотелось посмотреть видеоурок, напишите об этом в комментариях.
Приятного просмотра! Учитесь вместе с нами!
Грамматика английского языка
- Как употреблять артикль
- Сложные случаи употребления артикля
- «Много» и «мало» по-английски
- There is /There are. Предлоги места и направления
- Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в английском языке
- Предлоги времени в английском языке
- Знакомство с личными и притяжательными местоимениями в английском языке
- Местоимения some, any, no
- Местоимения some, any, no, every и их производные
- Порядковые числительные в английском языке
- Количественные числительные в английском языке
- Вопросительные слова в английском языке
- Типы вопросов в английском языке
- Притяжательный падеж английских имен существительных
- Степени сравнения прилагательных
- Compound adjectives — сложные прилагательные
- Разница в использовании слов besides, except и apart from
- Указательные местоимения в английском языке
- Complex Object – сложное дополнение
- Complex Subject – сложное подлежащее
- Passive Voice — страдательный залог
- Passive Voice во временах Continuous и Perfect
- Like и as в английском языке
- Употребление so, such
- Как сказать «еще» по-английски: still, yet, else
- Impersonal sentences — безличные предложения
- Наречие too
- Наречие enough
- Наречие very
- Место косвенного дополнения в предложении (Give her that book! или Give that book to her!)
- Порядок слов в английском предложении
- Место наречий always, usually, often в предложении
- Английские наречия на -ly
- Наречия, имеющие две формы в английском языке
- «Который» по-английски — who, which, that
- Условные предложения — Conditional sentences
- Частица TO
- Английский союз though и его синонимы in spite of / despite
- Значения английских суффиксов
- Многозначное слово ‘thing’
- Употребление наречия just в английском языке
- Как читать числа на английском
- Разница между словами work и job
- Разница между словами Possibility и Opportunity
- Разница между словами expensive и dear
- Значение предлога into
- Союзная конструкция not only … but also
- Придаточные предложения времени и условия
- Как сказать по-английски «И я тоже» / «Также и я»
- «Другой» по-английски — other, another, others
- Союзная конструкция BOTH … AND
- Наречие VERY
Времена английских глаголов
- Настоящее время «The Present Continuous Tense»
- Настоящее время «The Present Indefinite (Simple) Tense»
- Прошедшее время «Past Indefinite (Past Simple) Tense
- Future Continuous Tense – будущее продолженное время
- Будущее время — Future Indefinite (Simple) Tense
- Past Continuous Tense (Прошедшее продолженное время)
- Past Continuous и Past Perfect Continuous
- The Present Perfect Tense — Настоящее Совершенное Время
- Present Perfect или Past Simple?
- The Past and Future Perfect Tense
- Present Perfect Continuous Tense
- Сравнение времен Present Perfect и Present Perfect Continuous Tense
- Использование форм настоящего времени для выражения действий в будущем
Глаголы и глагольные конструкции
- Глагол to be – быть, находиться
- Различия в значении глаголов to bring, to take, to carry, to fetch
- Глагол to have в английском языке (иметь, обладать)
- Различия в значении глаголов to suggest и to offer
- Различия в глагольных конструкциях had better и would rather
- Модальный глагол CAN
- Модальный глагол MAY
- Модальный глагол Must
- Модальные глаголы should и need
- Конструкция HAVE TO
- Эквиваленты модальных глаголов
- Различия в значении глаголов could и конструкции were/was able to
- Английские глаголы MAKE и DO
- Глаголы THINK и SEE в Present Simple и Present Continuous
- Глагол mind
- Глаголы teach, learn, study
- Глаголы come, go, walk
- Конструкция to be going to do something
- Конструкции I used to — I’m used to
- Конструкция to be about to
- Глаголы to put on, to wear, to dress
- Глаголы will, shall и would. Случаи употребления
- Значения глагола GET
- HEAR or LISTEN?
- Английские глаголы LEAVE и FORGET
- Конструкция It takes me … to do something
- Употребление глагола know в английском языке
- Фразовый глагол LOOK
- Фразовый глагол take
- Фразовый глагол PUT
- Фразовый глагол TURN
- Фразовый глагол MAKE
- Значения фразового сочетания MAKE UP
- 5 фразовых глаголов для общения
Фразовые глаголы и идиомы в диалогах
Правила чтения в английском языке
- Правила чтения в английском языке
- Правила чтения суффиксов английских имен существительных
- Непроизносимые английские согласные
Видео тесты
Английский разговорник
- Как ответить на вопрос «How are you?»
- Добрые пожелания на английском языке
- Лексика на тему «Готовая одежда»
- Как пожаловаться на боль по-английски
- 5 common spoken mistakes
- Как назвать дату и время по-английски
- Как вежливо предложить помощь
- Как дать вежливый совет по-английски
- Восклицательные выражения
- Как извиниться по-английски
- Как предостеречь людей по-английски
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 1
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 2
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 3
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 4
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 5
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 6
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 7
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 8
- Диалоги с разговорными фразами. Выпуск 9
- Несколько английских идиом
- Идиома Bring your appetite
- Идиома out of the blue
- Идиома to grasp the nettle
- Идиомы со словом Drag
- Идиома for good
- Идиомы со словом Cake
- Идиомы о разговорах
- Идиома just deserts
- Идиома take the edge off
- Идиома dirt cheap
- Идиома pig out
- Идиома in dribs and drabs
- Идиома double whammy
- Идиомы со словом bacon
- Идиомы со словом cheese
- Идиома Break the news
- Идиома top dollar
- Идиома (as) sharp as a tack
- Идиомы со словом tea
- Идиома «Run out of something»
- Немного сленга на телевизионную тему
- Несколько полезных разговорных фраз
- Несколько способов предложить что-то кому-то
Английские песни и стихи
- Spring is here
- Winter — зима
- Christmas — Рождество
- Sports Rhyme
- Song «A hunting we will go» — Песня «Мы идем на охоту»
- Song «Five Little Chickadees» — Песня «Пять Маленьких Синиц»
- Английская песенка про крошку-паучка — Incy-wincy spider
- Английские песенки о дожде — Rain, rain
- Стихотворение на тему — Sports
- Стихотворение на тему — Sports
- Стихотворение — I want to play
- Стихотворение — Goodnight — Спокойной ночи
- Стихотворение Spring weather
- Стихотворение Family
- Стихотворение «My school»
- Стихотворение «Why we need school»
Видеоурок: Английский алфавитВидеоурок: Английский алфавит
A good website!
Хорошо бы добавить алфавит для взрослых, начинающих изучать английский с нуля.
Извините, алфавит для взрослых здесь есть и тоже хорошо изложен. Спасибо.
Будьте добры,добавьте видеоурок Complex Subject !!
Следите за обновлениями, обязательно добавим.
Очень нравятся видео уроки! Спасибо большое!
Замечательные уроки! А их можно скачать?
А заниматься на сайте можно всегда бесплатно?
Наташа, те материалы, которые выложены на сайте бесплатно, останутся бесплатными.
Вы можете скачивать наши уроки с Youtube.
В ближайшие дни мы также дадим платный доступ (примерно за 30 рублей) к скачиванию всех наших видеоматериалов с Яндекс-диска и облака mail.ru. Следите за обновлениями.
Cпасибо за быстрый ответ, только не понятно, как скачивать? На Youtube я зарегистрировалась. Помогите, пожалуйста.
Наташа, алгоритм скачивания видео с Youtube в двух словах не объяснишь. Поищите инструкцию на специализированных ресурсах.
К сожалению ,не умею скачивать,но надо научиться.Изложение материала у вас доступно и запоминается.Спасибо за возможность изучать язык,реально можно с вами его освоить.
It"s a very helpful site for learning English. Thank you!
Отличный у вас сайт, друзья! Продолжайте развиваться 😉
Ринат, спасибо за добрые слова! Оценка от коллеги нам особенно важна.
Сайт хороший, все доступно и понятно, особенно для начинающих. Голос девушки приятный. Но.. очень сильный русский акцент. Произношение, от которого потом ооочень сложно избавиться.
Дорогая Ирина, спасибо за комментарий и за мнение. Но согласитесь, до Мутко нам все же еще очень далеко! 🙂
Акцент – дело наживное, а при изучении иностранного языка далеко не самое главное. Что лучше – в разговоре с англоязычным собеседником правильно произнести английскую фразу – пусть даже с русским акцентом, — или с идеальным оксфордским произношением выговорить что-то на уровне «моя-твоя-хотеть-работать»? Как говорится, вам ехать или шашечки?
Наша цель – помочь изучить язык, говорить и писать грамотно. Мы раскрываем секреты английского языка, с помощью которых изучение становится более простым. В наши задачи не входит обучать правильной орфоэпии (которая весьма разнится даже в пределах одной страны) или научить идеальному классическому английскому произношению (кстати, что именно считать за эталон?) Для этого есть другие сайты и другие видеоуроки.
Понравился сайт. Творческий подход. Материал дается интересно и доступно. Спасибо. Будем сюда заглядывать. А вам успехов в развитии и продвижении. )))
I would like yet!
Дорогая Люба, обратились за помощью к гуглопереводчику? НИКОГДА так не делайте!
Учите английский, в том числе с нашей помощью, и тогда ваша фраза будет звучать правильно: I would like more!
Успехов!
Я это всё проштудировала.
Bravo, good job! Now you must know English quite well!
Понравилось. Подключаюсь к учёбе, спасибо.
Отличный сайт,много полезного для изучения английского и главное в доступной и понимабельной форме.Посмотрел,смотрю и смотреть буду.Организаторам-MY RESPEKT!!!
@Aleksandr, спасибо, но уж тогда, наверное, RESPECT 🙂
Добрый день. Самостоятельно изучаю английскийй язык в течении нескольких лет. Два месяца посещаю платные курсы.Я заинтересовался вашим сайтом.Что означает подписаться на ваш сайт? Какие вы оказываете услуги? Стоимость договора?Как это сделать? С уважением Ярман Виктор Викторович
Уважаемый Виктор Викторович,
Нам приятно, что вы заинтересовались нашим сайтом.
«Подписаться на сайт» означает оформить подписку либо на обновления блога (в правой колонке форма «Новости сайта на е-майл») — и тогда вы будете автоматически получать уведомления на почту о публикации новых материалов, — либо подписаться на наш бесплатный видеокурс «Базовая разговорная лексика» (в правой колонке кликните на соответствующий баннер) — и тогда вы получите ссылку на страницу с уроками курса. Кроме того, вы будете получать на е-мейл уведомления о важных событиях (запуск курса или выход нашего нового продукта и т.п.)
Также вы можете подписаться на наш видеоканал на YouTube, и тогда к вам на е-мейл будут приходить уведомления наших новых видеоуроках.
Все это бесплатно.
Наши услуги: консультации и уроки по скайпу. Цена договорная.
Великолепный сайт, огромное Вам спасибо. Это потрясающая помощь для учителя иностранного языка. Я Ваши видеоматериалы использую на уроках. Спасибо Вам за Ваш огромный труд!
@Виктория, вам спасибо за столь высокую оценку 🙂
Огромное Вам спасибо за проделанную работу!
Ваш сайт-лучшее из того,что встречала за последнее время по изучению грамматики английского языка с помощью видео!
@Natalia, thank you, it’s our pleasure!
спасибо Вам! все так легко обЪясняется.
Извините, а нельзя ли добавить урок о том, как правильно переводить предложения с русского? Буду очень признательна, если его добавят
@Yana, не совсем понятно. В общем-то, мы и изучаем английский язык, чтобы переводить предложения с русского.
Материал, просто великолепный, большое спасибо!
Wonderful, very helpful lessons. Thanks a lot!
@Наташа, Для скачивания с YouTube. Лучше всего использовать приложение Download Master. Просто копируете ссылку в строке браузера и в запущенном приложении нажимаете значок плюс. Если будут вопросы, и владелец сайта не удалит ссылку на мой аккаунт в ВК обращайтесь подскажу, что да как!
@Александр, ссылки автоматически режет плагин 🙂
Случайно наткнулась на Ваш сайт(искала как правильно называется форма основного глагола в вопросительных предложениях Past Simple).ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш труд.Замечательное оформление,простота и доступность.БРАВО!!!
Здравствуйте,я подписалась на вас давно и ни разу не пожалела, купила кое-какие курсы,а теперь обнаружила, что в интернете не хватает материала о местоимениях one-ones. Не могли бы вы этим заняться. Жду от вас теперь этого материала)
@Natalya, спасибо за рекомендацию. Обязательно займемся этим в ближайшее время.
Здравствуйте. Я начала изучать английский язык с нуля, но не знаю с чего вообще начать. Скажите пожалуйста, ваши уроки распределены по порядку? То есть сначала пройти все уроки грамматики, потом времен, потом глаголы и глагольные конструкции и только потом чтение? Как понять балбесу, с чего начинать? Помогите пожалуйста.
@Алина, необходимо изучать все в комплексе. Рекомендуем найти какое-то пособие для начинающих (учебник) , в котором будет дана система, а наши уроки использовать как вспомогательный материал.
Какие вы молодцы! Все просто понятно и качественно.
У вас есть урок с one?
Не нашёл, может не увидел.
Спасибо
@trec, пока нет.
Здравствуйте. мне очень понравился ваш сайт, но я не могу найти на сайте инфу о причастиях. не могли бы вы тоже сделать видео об этом.
@hadi, мы обязательно сделаем видеоуроки на тему причастий, а пока вы можете воспользоваться функцией поиска по сайту, у нас есть материалы на тему причастий.
Работаю учителем в ЦДО с детками-инвалидами, с удовольствием использую Ваш сайт как подспорье….но прочитала коммент Валентина, ужаснулась!!!Это что такое? Я же ссылку делаю на Ваш сайт и дети сами смотрят как домашнее задание…а если они все это прочтут? Просьба к админу — удалять подобный мусор, фильтровать все комменты.
@Елена, сам же Валентин обвинял нас в том, что мы пропускаем только благоприятные комментарии, а недовольные — блокируем.
Его недовольный комментарий был опубликован, чтобы душа успокоилась.
Теперь этот комментарий убираем.
Очень хороший сайт! Все доступно и понятно изложено! Хотелось бы узнать, а есть ли информация по Subjunctive II и Conditional mood?
@Elena, пока нет, но в скором будущем появятся.
Здравствуйте. Помогите понять вопрос. Ведь нельзя же начинать с объектных местоим.,а почему здесь так?
My brother went to Moscow.
И ещё. Почему Whom тоже употребляют в начале?
Спасибо
@Strang, MY — это не объектное местоимение, а притяжательное, поэтому вполне может стоять в начале предложения.
Whom в начале предложения выполняет роль вопросительного слова (кого? кому?).
Отличный сайт)) спасибо вам))
Добрый день! В видео-уроке о порядке слов в предложении не рассматривается обстоятельство образа действия. Просмотрела не сколько источников в интернете, информация разнится… Кто-то говорит, что обстоятельство образа действия должно стоять после обстоятельств места и времени, а кто-то утверждает, что его место-первое, т.е. сразу после дополнений перед обстоятельством места. Помогите, пожалуйста, разобраться.
С уважением,
Мария
@Мария, приведите конкретный пример, пожалуйста.
Как правило, обстоятельство образа действия выражается наречием, а место наречия зависит от характеризуемого им слова. О наречиях есть много материала на нашем сайте, воспользуйтесь функцией поиска.
Ниже примеры, в которых, я прошу Вас помочь разобраться. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я разобрала их по членам предложения.
1. We went to Paris by plane last summer.
(We- подлежащее, went — сказуемое, to Paris- обстоятельство места, by plane -обстоятельство образа действия, last Summer- обстоятельство времени).
2. My friend gave me a present for my birthday. ( my friend — подлежащее, gave- сказуемое, me- дополнение, a present — дополнение, for my birthday- это дополнение или обстоятельство?)
3. I like listening to music driving alone in my car on weekends very much.
(I -подлежащее, like — сказуемое, listening to music — дополнение, driving alone in my car — обстоятельство образа действия, on weekends — обстоятельство времени, very much- обстоятельство образа действия).
4. I eat a lot at home in the evening. ( I — подлежащее, eat- сказуемое, a lot — обстоятельство образа действия, at home- обстоятельство места, in the evening — обстоятельство времени) Можно ли здесь поменять местами at home и in the evening?
Из всех вышеприведённых примеров моего сочинения я понимаю, что у обстоятельства образа действия нет четкого места в предложении… Это так?
И вот ещё:
5. It is cold in Russia in winter. (It — подлежащее, is cold -сказуемое?, можно ли поменять местами in Russia и in winter?)
6. I am from Russia. ( I — подлежащее, am — сказуемое, from Russia — обстоятельство?)
Заранее спасибо!
@Мария, вы все разобрали верно. Как правило, место обстоятельства образа действия по аналогии с наречием зависит от определяемого слова.
2. Смотря как задать вопрос
4, 5 Обстоятельство времени, как правило, ставится в конце предложения.
6 — да
Большое спасибо за ответ. И все-таки, ещё раз хотела бы уточнить: в предложениях It is cold. И I am from Russia. что является сказуемым?
@Мария, It is cold — в данном случае to be является частью составного именного сказуемого «is cold»
I am from Russia — в данном случае сказуемым является to be.
Большое спасибо!
Здравствуйте я никогда не учила английский в школе только немецкий,и вот теперь побывав в Америке поняла язык надо знать,перелет был через четыре аэропорта и все на энглиш тяжко то как было,хотя у меня на руках была бумага на английском где говорилось что я разговариваю только на русском,в случае если я заблужусь и показать сотруднику аэропорта чтоб он меня направил куда мне надо, теперь буду пробовать через ваши бесплатные видеоуроки,спасибо что вы учите людей бесплатно.
Хорошо что вы занимаетесь обучением энглиш ,можно и другие языки такие как китайский французский немецкий
@Дарья, когда выучим китайский, французский, немецкий, обязательно добавим!
otlicnaia rabota
Здравствуйте,я подписалась ni
разу не пожалела, купила кое-какие курсы,а теперь обнаружила, что в интернете не хватает материала о местоимениях one-ones. Не могли бы вы этим заняться. Жду от вас теперь этого материала)
Об этих местоимениях есть материал на нашем сайте — смотрите здесь.
Интересный и полезный сайт.Спасибо
subjunctive mood есть ли нет
@SEMa, видео пока нет.
Очень понятно, доступно и легко. Спасибо.
Спасибо за отличный сайт. К сожалению не нашла грамматических аспектов по герундию.Очень бы хотелось посмотреть именно вашу версию.
С огромным уважением!
Вы просто молодцы,мне старому человеку все понятно,просто не верится,что можно учить английский по вашим урокам так легко.Спасибо за ваш труд.
Отличный сайт! Все так доступно и понятно. А главное нам задают дз по англ чтобы понять тему именно здесь)) очень классно что вся нужная информация есть здесь✓