Секреты английского языка

Сайт для самостоятельного изучения английского языка онлайн

Видеоуроки

В деле изучения английского языка вам помогу также наши видеоуроки, которые дополняют материал, опубликованный на сайте, и позволяют более продуктивно его усвоить. В уроках в доступной, забавной, легко запоминаемой форме объясняются основные правила и секреты английского языка.

Наши уроки будут полезны как для тех, кто делает только первые шаги в изучении языка, так и для тех, кто уже имеет некоторые знания и совершенствует их, ведь они не похожи на обычные уроки английского языка. Мы не просто объясняем, мы задействуем ваши зрение, слух, выстраиваем ассоциативный ряд, что поможет вам лучше понять и запомнить объясняемый материал.

Наши видеоматериалы вы также можете найти на Видео канале на Youtube, подписавшись на который, вы будете первыми узнавать о выходе новых уроков.

Если у вас есть особые пожелания, на какую тему вам бы хотелось посмотреть видеоурок, напишите об этом в комментариях.

Приятного просмотра! Учитесь вместе с нами!

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76 Comments on Видеоуроки

  1. // 2013-10-25 //

    A good website!

  2. // 2013-12-08 //

    Хорошо бы добавить алфавит для взрослых, начинающих изучать английский с нуля.

  3. // 2013-12-08 //

    Извините, алфавит для взрослых здесь есть и тоже хорошо изложен. Спасибо.

  4. // 2013-12-23 //

    Будьте добры,добавьте видеоурок Complex Subject !!

  5. // 2013-12-23 //

    Следите за обновлениями, обязательно добавим.

  6. // 2014-01-26 //

    Очень нравятся видео уроки! Спасибо большое!

  7. // 2014-03-24 //

    Замечательные уроки! А их можно скачать?

  8. // 2014-03-24 //

    А заниматься на сайте можно всегда бесплатно?

  9. // 2014-03-24 //

    Наташа, те материалы, которые выложены на сайте бесплатно, останутся бесплатными.

  10. // 2014-03-24 //

    Вы можете скачивать наши уроки с Youtube.
    В ближайшие дни мы также дадим платный доступ (примерно за 30 рублей) к скачиванию всех наших видеоматериалов с Яндекс-диска и облака mail.ru. Следите за обновлениями.

  11. // 2014-03-25 //

    Cпасибо за быстрый ответ, только не понятно, как скачивать? На Youtube я зарегистрировалась. Помогите, пожалуйста.

  12. // 2014-03-25 //

    Наташа, алгоритм скачивания видео с Youtube в двух словах не объяснишь. Поищите инструкцию на специализированных ресурсах.

  13. // 2014-04-02 //

    К сожалению ,не умею скачивать,но надо научиться.Изложение материала у вас доступно и запоминается.Спасибо за возможность изучать язык,реально можно с вами его освоить.

  14. // 2014-04-25 //

    It"s a very helpful site for learning English. Thank you!

  15. // 2014-05-31 //

    Отличный у вас сайт, друзья! Продолжайте развиваться 😉

  16. // 2014-05-31 //

    Ринат, спасибо за добрые слова! Оценка от коллеги нам особенно важна.

  17. // 2014-07-08 //

    Сайт хороший, все доступно и понятно, особенно для начинающих. Голос девушки приятный. Но.. очень сильный русский акцент. Произношение, от которого потом ооочень сложно избавиться.

  18. // 2014-07-09 //
      Дорогая Ирина, спасибо за комментарий и за мнение. Но согласитесь, до Мутко нам все же еще очень далеко! 🙂

      Акцент – дело наживное, а при изучении иностранного языка далеко не самое главное. Что лучше – в разговоре с англоязычным собеседником правильно произнести английскую фразу – пусть даже с русским акцентом, — или с идеальным оксфордским произношением выговорить что-то на уровне «моя-твоя-хотеть-работать»? Как говорится, вам ехать или шашечки?

      Наша цель – помочь изучить язык, говорить и писать грамотно. Мы раскрываем секреты английского языка, с помощью которых изучение становится более простым. В наши задачи не входит обучать правильной орфоэпии (которая весьма разнится даже в пределах одной страны) или научить идеальному классическому английскому произношению (кстати, что именно считать за эталон?) Для этого есть другие сайты и другие видеоуроки.

  19. // 2014-07-16 //

    Понравился сайт. Творческий подход. Материал дается интересно и доступно. Спасибо. Будем сюда заглядывать. А вам успехов в развитии и продвижении. )))

  20. // 2014-08-17 //

    I would like yet!

  21. // 2014-08-17 //

    Дорогая Люба, обратились за помощью к гуглопереводчику? НИКОГДА так не делайте!
    Учите английский, в том числе с нашей помощью, и тогда ваша фраза будет звучать правильно: I would like more!
    Успехов!

  22. // 2014-08-20 //

    Я это всё проштудировала.

  23. // 2014-08-20 //

    Bravo, good job! Now you must know English quite well!

  24. // 2014-09-19 //

    Понравилось. Подключаюсь к учёбе, спасибо.

  25. // 2014-11-30 //

    Отличный сайт,много полезного для изучения английского и главное в доступной и понимабельной форме.Посмотрел,смотрю и смотреть буду.Организаторам-MY RESPEKT!!!

  26. // 2014-11-30 //

    @Aleksandr, спасибо, но уж тогда, наверное, RESPECT 🙂

  27. // 2015-01-11 //

    Добрый день. Самостоятельно изучаю английскийй язык в течении нескольких лет. Два месяца посещаю платные курсы.Я заинтересовался вашим сайтом.Что означает подписаться на ваш сайт? Какие вы оказываете услуги? Стоимость договора?Как это сделать? С уважением Ярман Виктор Викторович

  28. // 2015-01-11 //

    Уважаемый Виктор Викторович,
    Нам приятно, что вы заинтересовались нашим сайтом.
    «Подписаться на сайт» означает оформить подписку либо на обновления блога (в правой колонке форма «Новости сайта на е-майл») — и тогда вы будете автоматически получать уведомления на почту о публикации новых материалов, — либо подписаться на наш бесплатный видеокурс «Базовая разговорная лексика» (в правой колонке кликните на соответствующий баннер) — и тогда вы получите ссылку на страницу с уроками курса. Кроме того, вы будете получать на е-мейл уведомления о важных событиях (запуск курса или выход нашего нового продукта и т.п.)
    Также вы можете подписаться на наш видеоканал на YouTube, и тогда к вам на е-мейл будут приходить уведомления наших новых видеоуроках.
    Все это бесплатно.
    Наши услуги: консультации и уроки по скайпу. Цена договорная.

  29. // 2015-01-13 //

    Великолепный сайт, огромное Вам спасибо. Это потрясающая помощь для учителя иностранного языка. Я Ваши видеоматериалы использую на уроках. Спасибо Вам за Ваш огромный труд!

  30. // 2015-01-14 //

    @Виктория, вам спасибо за столь высокую оценку 🙂

  31. // 2015-01-17 //

    Огромное Вам спасибо за проделанную работу!
    Ваш сайт-лучшее из того,что встречала за последнее время по изучению грамматики английского языка с помощью видео!

  32. // 2015-01-17 //

    @Natalia, thank you, it’s our pleasure!

  33. // 2015-01-27 //

    спасибо Вам! все так легко обЪясняется.

  34. // 2015-02-20 //

    Извините, а нельзя ли добавить урок о том, как правильно переводить предложения с русского? Буду очень признательна, если его добавят

  35. // 2015-02-20 //

    @Yana, не совсем понятно. В общем-то, мы и изучаем английский язык, чтобы переводить предложения с русского.

  36. // 2015-02-28 //

    Материал, просто великолепный, большое спасибо!

  37. // 2015-03-05 //

    Wonderful, very helpful lessons. Thanks a lot!

  38. // 2015-03-15 //

    @Наташа, Для скачивания с YouTube. Лучше всего использовать приложение Download Master. Просто копируете ссылку в строке браузера и в запущенном приложении нажимаете значок плюс. Если будут вопросы, и владелец сайта не удалит ссылку на мой аккаунт в ВК обращайтесь подскажу, что да как!

  39. // 2015-03-16 //

    @Александр, ссылки автоматически режет плагин 🙂

  40. // 2015-03-27 //

    Случайно наткнулась на Ваш сайт(искала как правильно называется форма основного глагола в вопросительных предложениях Past Simple).ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш труд.Замечательное оформление,простота и доступность.БРАВО!!!

  41. // 2015-05-15 //

    Здравствуйте,я подписалась на вас давно и ни разу не пожалела, купила кое-какие курсы,а теперь обнаружила, что в интернете не хватает материала о местоимениях one-ones. Не могли бы вы этим заняться. Жду от вас теперь этого материала)

  42. // 2015-05-15 //

    @Natalya, спасибо за рекомендацию. Обязательно займемся этим в ближайшее время.

  43. // 2015-06-03 //

    Здравствуйте. Я начала изучать английский язык с нуля, но не знаю с чего вообще начать. Скажите пожалуйста, ваши уроки распределены по порядку? То есть сначала пройти все уроки грамматики, потом времен, потом глаголы и глагольные конструкции и только потом чтение? Как понять балбесу, с чего начинать? Помогите пожалуйста.

  44. // 2015-06-04 //

    @Алина, необходимо изучать все в комплексе. Рекомендуем найти какое-то пособие для начинающих (учебник) , в котором будет дана система, а наши уроки использовать как вспомогательный материал.

  45. // 2015-06-05 //

    Какие вы молодцы! Все просто понятно и качественно.

  46. // 2015-07-04 //

    У вас есть урок с one?
    Не нашёл, может не увидел.
    Спасибо

  47. // 2015-07-04 //

    @trec, пока нет.

  48. // 2015-09-30 //

    Здравствуйте. мне очень понравился ваш сайт, но я не могу найти на сайте инфу о причастиях. не могли бы вы тоже сделать видео об этом.

  49. // 2015-09-30 //

    @hadi, мы обязательно сделаем видеоуроки на тему причастий, а пока вы можете воспользоваться функцией поиска по сайту, у нас есть материалы на тему причастий.

  50. // 2015-10-29 //

    Работаю учителем в ЦДО с детками-инвалидами, с удовольствием использую Ваш сайт как подспорье….но прочитала коммент Валентина, ужаснулась!!!Это что такое? Я же ссылку делаю на Ваш сайт и дети сами смотрят как домашнее задание…а если они все это прочтут? Просьба к админу — удалять подобный мусор, фильтровать все комменты.

  51. // 2015-10-29 //

    @Елена, сам же Валентин обвинял нас в том, что мы пропускаем только благоприятные комментарии, а недовольные — блокируем.
    Его недовольный комментарий был опубликован, чтобы душа успокоилась.
    Теперь этот комментарий убираем.

  52. // 2015-11-01 //

    Очень хороший сайт! Все доступно и понятно изложено! Хотелось бы узнать, а есть ли информация по Subjunctive II и Conditional mood?

  53. // 2015-11-01 //

    @Elena, пока нет, но в скором будущем появятся.

  54. // 2015-11-29 //

    Здравствуйте. Помогите понять вопрос. Ведь нельзя же начинать с объектных местоим.,а почему здесь так?
    My brother went to Moscow.
    И ещё. Почему Whom тоже употребляют в начале?
    Спасибо

  55. // 2015-11-29 //

    @Strang, MY — это не объектное местоимение, а притяжательное, поэтому вполне может стоять в начале предложения.
    Whom в начале предложения выполняет роль вопросительного слова (кого? кому?).

  56. // 2016-06-08 //

    Отличный сайт)) спасибо вам))

  57. // 2016-09-07 //

    Добрый день! В видео-уроке о порядке слов в предложении не рассматривается обстоятельство образа действия. Просмотрела не сколько источников в интернете, информация разнится… Кто-то говорит, что обстоятельство образа действия должно стоять после обстоятельств места и времени, а кто-то утверждает, что его место-первое, т.е. сразу после дополнений перед обстоятельством места. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    С уважением,
    Мария

  58. // 2016-09-08 //

    @Мария, приведите конкретный пример, пожалуйста.
    Как правило, обстоятельство образа действия выражается наречием, а место наречия зависит от характеризуемого им слова. О наречиях есть много материала на нашем сайте, воспользуйтесь функцией поиска.

  59. // 2016-09-09 //

    Ниже примеры, в которых, я прошу Вас помочь разобраться. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я разобрала их по членам предложения.
    1. We went to Paris by plane last summer.
    (We- подлежащее, went — сказуемое, to Paris- обстоятельство места, by plane -обстоятельство образа действия, last Summer- обстоятельство времени).
    2. My friend gave me a present for my birthday. ( my friend — подлежащее, gave- сказуемое, me- дополнение, a present — дополнение, for my birthday- это дополнение или обстоятельство?)
    3. I like listening to music driving alone in my car on weekends very much.
    (I -подлежащее, like — сказуемое, listening to music — дополнение, driving alone in my car — обстоятельство образа действия, on weekends — обстоятельство времени, very much- обстоятельство образа действия).
    4. I eat a lot at home in the evening. ( I — подлежащее, eat- сказуемое, a lot — обстоятельство образа действия, at home- обстоятельство места, in the evening — обстоятельство времени) Можно ли здесь поменять местами at home и in the evening?
    Из всех вышеприведённых примеров моего сочинения я понимаю, что у обстоятельства образа действия нет четкого места в предложении… Это так?
    И вот ещё:
    5. It is cold in Russia in winter. (It — подлежащее, is cold -сказуемое?, можно ли поменять местами in Russia и in winter?)
    6. I am from Russia. ( I — подлежащее, am — сказуемое, from Russia — обстоятельство?)
    Заранее спасибо!

  60. // 2016-09-11 //

    @Мария, вы все разобрали верно. Как правило, место обстоятельства образа действия по аналогии с наречием зависит от определяемого слова.
    2. Смотря как задать вопрос
    4, 5 Обстоятельство времени, как правило, ставится в конце предложения.
    6 — да

  61. // 2016-09-12 //

    Большое спасибо за ответ. И все-таки, ещё раз хотела бы уточнить: в предложениях It is cold. И I am from Russia. что является сказуемым?

  62. // 2016-09-13 //

    @Мария, It is cold — в данном случае to be является частью составного именного сказуемого «is cold»
    I am from Russia — в данном случае сказуемым является to be.

  63. // 2016-09-13 //

    Большое спасибо!

  64. // 2016-12-16 //

    Здравствуйте я никогда не учила английский в школе только немецкий,и вот теперь побывав в Америке поняла язык надо знать,перелет был через четыре аэропорта и все на энглиш тяжко то как было,хотя у меня на руках была бумага на английском где говорилось что я разговариваю только на русском,в случае если я заблужусь и показать сотруднику аэропорта чтоб он меня направил куда мне надо, теперь буду пробовать через ваши бесплатные видеоуроки,спасибо что вы учите людей бесплатно.

  65. // 2016-12-16 //

    Хорошо что вы занимаетесь обучением энглиш ,можно и другие языки такие как китайский французский немецкий

  66. // 2016-12-20 //

    @Дарья, когда выучим китайский, французский, немецкий, обязательно добавим!

  67. // 2016-12-22 //

    otlicnaia rabota

  68. // 2016-12-22 //

    Здравствуйте,я подписалась ni
    разу не пожалела, купила кое-какие курсы,а теперь обнаружила, что в интернете не хватает материала о местоимениях one-ones. Не могли бы вы этим заняться. Жду от вас теперь этого материала)

  69. // 2016-12-23 //

    Об этих местоимениях есть материал на нашем сайте — смотрите здесь.

  70. // 2017-05-01 //

    Интересный и полезный сайт.Спасибо

  71. // 2017-06-13 //

    subjunctive mood есть ли нет

  72. // 2017-06-15 //

    @SEMa, видео пока нет.

  73. // 2017-06-19 //

    Очень понятно, доступно и легко. Спасибо.

  74. // 2018-04-20 //

    Спасибо за отличный сайт. К сожалению не нашла грамматических аспектов по герундию.Очень бы хотелось посмотреть именно вашу версию.
    С огромным уважением!

  75. // 2020-02-22 //

    Вы просто молодцы,мне старому человеку все понятно,просто не верится,что можно учить английский по вашим урокам так легко.Спасибо за ваш труд.

  76. // 2020-09-28 //

    Отличный сайт! Все так доступно и понятно. А главное нам задают дз по англ чтобы понять тему именно здесь)) очень классно что вся нужная информация есть здесь✓

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