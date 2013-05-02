В деле изучения английского языка вам помогу также наши видеоуроки, которые дополняют материал, опубликованный на сайте, и позволяют более продуктивно его усвоить. В уроках в доступной, забавной, легко запоминаемой форме объясняются основные правила и секреты английского языка.

Наши уроки будут полезны как для тех, кто делает только первые шаги в изучении языка, так и для тех, кто уже имеет некоторые знания и совершенствует их, ведь они не похожи на обычные уроки английского языка. Мы не просто объясняем, мы задействуем ваши зрение, слух, выстраиваем ассоциативный ряд, что поможет вам лучше понять и запомнить объясняемый материал.

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Приятного просмотра! Учитесь вместе с нами!

Грамматика английского языка

Времена английских глаголов

Глаголы и глагольные конструкции

Фразовые глаголы и идиомы в диалогах

Правила чтения в английском языке

Видео тесты

Английский разговорник

Английские песни и стихи